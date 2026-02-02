Crolla un pino ai Fori Imperiali | ferite tre persone strada chiusa

Roma, 2 febbraio 2026 – Nel primo pomeriggio di ieri un grande pino è crollato in via dei Fori Imperiali, in un'area ad alta frequentazione. Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo lieve. L'albero, un esemplare con età stimata di circa 120 anni, era stato monitorato a settembre 2025 e giudicato in condizioni di sicurezza, con inserimento in classe B, cioè a moderata propensione al cedimento. Un albero "in buone condizioni" ma con rischio moderato. Dalle verifiche effettuate nei mesi scorsi, fa sapere il Comune di Roma, il pino risultava in ottime condizioni vegetative, con una chioma definita molto rigogliosa.

