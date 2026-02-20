Crociglia anche in città fronte compatto contro il parco eolico | No a questo progetto

Giovedì 19 febbraio, residenti e associazioni si sono riuniti alla sede del Cai di Piacenza per opporsi al progetto di parco eolico sui crinali del monte Crociglia. La protesta nasce dall’intenzione di installare sette pale alte 180 metri, che potrebbero alterare il paesaggio e l’ambiente locale. La comunità ha espresso chiaramente il suo rifiuto, chiedendo che si valutino alternative meno invasive. La discussione ha coinvolto numerosi cittadini preoccupati per il futuro della zona.

Alla sede Cai di Piacenza amministratori, tecnici e associazioni uniti contro l'impianto delle 7 pale alte 180 metri: «Manca il vento. Cantiere troppo impattante per viabilità e crinali» Giovedì 19 febbraio, alla sede del Cai di Piacenza, si è svolta una partecipata serata di confronto per ribadire la contrarietà al progetto di parco eolico sui crinali del monte Crociglia, dove potrebbero sorgere sette pale alte complessivamente 180 metri. Un incontro che ha visto la presenza di amministratori, tecnici, associazioni e rappresentanti politici, uniti da una posizione comune: no a questo paro eolico.