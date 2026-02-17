Inizia il Ramadan per 2 miliardi di musulmani | come funziona e che succede se si interrompe il digiuno

Il Ramadan inizia oggi, 17 febbraio, perché la luna ha mostrato la prima falce crescente, confermando l’inizio del digiuno per circa 2 miliardi di musulmani nel mondo. L’osservazione della luna è stata fondamentale, e questa sera l’Istituto nazionale di astrofisica e la Grande Moschea di Roma si riuniscono per verificare se il cielo sarà abbastanza chiaro da permettere l’avvistamento. Un evento importante, considerando che il momento esatto di inizio determina le ore di digiuno e le celebrazioni che seguiranno.

Sarà la luna a dire se il Ramadan inizierà questa sera, 17 febbraio, o domani. Per avvistare la prima piccola falce di luna crescente l’Istituto nazionale di astrofisica e Centro Islamico Culturale d’Italia – Grande Moschea di Roma hanno organizzato un incontro dedicato che è in programma per questo pomeriggio (e che si potrà seguire anche online ). A partire dalla comparsa della luna, scatterà il mese sacro del Ramadan per i musulmani di tutto il mondo. Ma cosa significa e come viene celebrato? Il significato del Ramadan. Le quattro settimane del Ramadan rappresentano il nono mese del calendario islamico, considerato il mese più sacro per i musulmani.🔗 Leggi su Open.online

