Crisi Sinner? Piccolo passaggio a vuoto ma la concentrazione resta alta
Jannik Sinner ha attraversato un breve momento di difficoltà durante i quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, quando è stato sconfitto da Jakub Mensik. Questa sconfitta, però, non preoccupa il team del tennista; rappresenta piuttosto un passo normale nel suo sviluppo. Sinner ha continuato ad allenarsi con impegno e ha mantenuto alta la concentrazione per le prossime sfide. La sua determinazione resta forte, anche dopo questa battuta d’arresto, e si prepara a tornare in campo con nuove motivazioni.
La partita contro Mensik si è conclusa con un punteggio di 7-6, 2-6. 6-3, in favore del giovane tennista, ceco, che ha giocato con grande personalità e percentuali elevate al servizio. Nonostante la delusione, Sinner ha analizzato con lucidità la sua prestazione, evidenziando alcuni momento di poca chiarezza tecnica e scelte non ottimali, soprattutto nel terzo terzo set.
