Crisi a Frosinone | la giunta vicina all’accordo sugli assessorati ma la tensione resta alta
Al Comune di Frosinone si avvicina una possibile soluzione alla crisi politica, con la giunta vicino a definire gli assessorati. Nonostante i progressi, permangono tensioni che continuano a influenzare l’attività amministrativa. La situazione richiede ancora attenzione, ma si intravedono segnali di stabilità nel percorso verso una risoluzione.
Al Comune di Frosinone la crisi politica sembra avviata verso una soluzione, dopo settimane di tensioni che hanno rallentato l’attività amministrativa. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura dell’accordo tra il sindaco Riccardo Mastrangeli e Fratelli d’Italia, con la definizione della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Crisi, ore decisive. Una sola ipotesi di soluzione - Mastrangeli: «Non temo il ritorno alle urne» ... ciociariaoggi.it
Rimpastino per chiudere la crisi - L’ipotesi di accordo sul tavolo: terzo assessorato per Fratelli d’Italia, secondo per la Lista per Frosinone. ciociariaoggi.it
Crisi a Frosinone, ultimatum di Mastrangeli: «FdI faccia passo indietro altrimenti si torna al voto» - Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, lancia l’ultimatum al gruppo consiliare della Meloni ... ilmessaggero.it
Frosinone, la crisi in Comune entra nel vivo: sul tavolo l’accordo sugli assessorati, ma la quadra è ancora lontana - facebook.com facebook
