Crisi a Frosinone | la giunta vicina all’accordo sugli assessorati ma la tensione resta alta

Al Comune di Frosinone si avvicina una possibile soluzione alla crisi politica, con la giunta vicino a definire gli assessorati. Nonostante i progressi, permangono tensioni che continuano a influenzare l’attività amministrativa. La situazione richiede ancora attenzione, ma si intravedono segnali di stabilità nel percorso verso una risoluzione.

Al Comune di Frosinone la crisi politica sembra avviata verso una soluzione, dopo settimane di tensioni che hanno rallentato l’attività amministrativa. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiusura dell’accordo tra il sindaco Riccardo Mastrangeli e Fratelli d’Italia, con la definizione della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

