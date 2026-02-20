Cremonese missione Olimpico | recuperati Bianchetti e Vandeputte

La Cremonese ha recuperato Bianchetti e Vandeputte in vista della partita di domenica contro la Roma. La squadra si è allenata intensamente al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, preparando la sfida con particolare attenzione alla fase difensiva e alle palle inattive. I due giocatori, che avevano avuto problemi fisici nelle settimane scorse, sono tornati disponibili e pronti a scendere in campo. La formazione lombarda si prepara a una trasferta difficile.

La Cremonese accelera al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi" in vista della trasferta blindata di domenica sera contro la Roma. Il tecnico Davide Nicola ha orchestrato una seduta tattica ad alta intensità, focalizzando l'attenzione maniacale su possesso palla e schemi da palle inattive per scardinare la difesa giallorossa. Le buone notizie arrivano direttamente dal report medico: Bianchetti e Vandeputte sono ufficialmente recuperati e arruolabili per la sfida dell' Olimpico dopo il turno di riposo precauzionale osservato contro il Genoa. Il centrocampo grigiorosso ritrova inoltre la sostanza di Bondo, ormai prossimo al rientro a pieno regime nelle rotazioni dei titolari.