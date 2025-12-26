Napoli in trasferta | la Cremonese punta a recuperare Bianchetti

Tempo di lettura: < 1 minuto C – La Cremonese ha messo nel mirino la sfida di domenica contro il Napoli, appuntamento di prestigio allo Zini che misurerà ambizioni e solidità del momento grigiorosso. La squadra di Nicola lavora con attenzione ai dettagli, tra recuperi importanti e qualche grattacapo di formazione. La buona notizia arriva dal centrocampo, dove Payero è tornato a disposizione dopo la squalifica. Il suo rientro offre nuove soluzioni al tecnico, che potrebbe concedere un turno di riposo a Bondo, con Grassi pronto a prendere posto in mezzo al campo accanto all’argentino. Altrimenti a farne le spese potrebbe essere Johnsen, che rischia di tornare in panchina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

