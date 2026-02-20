Cremona immigrazione illegale | otto provvedimenti di espulsione

La questura di Cremona ha emesso otto ordini di espulsione legati a casi di immigrazione illegale. Gli agenti hanno identificato persone prive di documenti in diverse zone della città, intervenendo prontamente per prevenire eventuali rischi. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nei quartieri più frequentati da stranieri. La polizia continuerà a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica e mantenere l’ordine. La lotta all’immigrazione clandestina resta una priorità.

Cremona, 20 febbraio 2026 – Intensa attività di contrasto all' immigrazione clandestina da parte della questura di Cremona. otto provvedimenti di espulsione sono stati emessi negli ultimi giorni. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore di Cremona e prevedono l'immediato accompagnamento alla frontiera e presso i Centri Per Rimpatrio. Dettagli sui provvedimenti. In particolare le persone destinatarie si sono rese responsabili anche di altri reati. Un cittadino marocchino di 47 anni, dopo un periodo di detenzione per i reati di evasione, immigrazione clandestina e contraffazione, è stato portato nel Cpr, Centro di permanenza per il rimpatrio, di Trapani lo scorso 4 febbraio.