Zone rosse nove provvedimenti di espulsione nell' ultima settimana
La Polizia di Stato di Modena prosegue l'attività di contrasto all'immigrazione irregolare. Grazie all'intensificazione dei controlli nelle cosiddette "zone rosse", solo nell'ultima settimana sono stati eseguiti nove provvedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri non. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
La polizia è intervenuta in piazza Caracciolo per sedare liti. Nel mirino un 64enne e un 33enne. Ecco i casi in cui viene proibito lo stazionamento nelle zone rosse - facebook.com Vai su Facebook
ZONE ROSSE, ESEGUITI NOVE PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE - Prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare messa in atto dalla Polizia di Stato di Modena che, con l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle “zone rosse”, solt ... Da tvqui.it
Modena, maxi blitz nelle "zone rosse": 9 irregolari espulsi, cosa avevano fatto - Nove stranieri irregolari sono stati espulsi dalla Polizia di Modena nell’ultima settimana, grazie a controlli intensificati nelle zone rosse. Lo riporta virgilio.it
Ordinanza ‘zone rosse’. Scetticismo del comitato: "Solo fumo negli occhi" - Ferrari (Per una Modena sicura) commenta il provvedimento sulle aree a rischio: "Viene stabilito l’allontanamento dei soggetti molesti. Secondo ilrestodelcarlino.it