Cransferiti | Uscite chiuse lei fuggì

11.50 "Le uscite di sicurezza del locale erano chiuse, nessuno ci ha dato indicazioni. Gli estintori non sono stati azionati e l'incendio è divampato in pochi minuti, non c'era materiale ignifugo". Così agli inquirenti romani, che indagano sulla strage al Constellation a Crans-Montana, alcuni dei feriti italiani sentiti in queste ore. "Jessica Moretti? E' scappata".Così nei verbali di audizione i primi ascoltati. "Il locale era a capienza massima, ma si poteva entrare: 270 euro a bottiglia di champagne. Nessun divieto ai minori".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Crans, premiati gli angeli dei feriti: “Dalla tragedia è nata la speranza” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Rosa Camuna 2026 ai professionisti intervenuti per assistere i feriti di Crans-Montana. Premiata la Terapia Intensiva Adulti del Policlinico di Milano Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha consegnato il Premio Rosa Camuna 2026 al team d - facebook.com facebook