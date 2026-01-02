Crans Montana Tajani dalle famiglie dei feriti e dei dispersi | Tre non identificati sono vivi speriamo siano italiani

Crans Montana, Tajani si rivolge alle famiglie dei feriti e dei dispersi, confermando che tre persone non identificate sono vive e si spera siano italiani. Sono in corso numerosi interrogatori per chiarire le responsabilità, mentre l'Italia mantiene un contatto continuo con le autorità svizzere per approfondire l’accaduto. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di fornire aggiornamenti e supporto alle famiglie coinvolte.

Strage a Crans-Montana, la Farnesina: 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi - Montana in Svizzera per visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nel tragico incendio occorso la nott ... askanews.it

Crans-Montana, la Federgolf annuncia la prima vittima italiana: “Addio al giovane Emanuele Galeppini” - ROMA – La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, 17 anni, giovane atleta rimasto coinvolto nel tragico incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel locale Le ... dire.it

Crans-Montana, media: il locale faceva entrare anche i tredicenni - facebook.com facebook

Incendio a Crans-Montana, il video che mostra l’inizio del rogo nel locale x.com

