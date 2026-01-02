Crans Montana Tajani dalle famiglie dei feriti e dei dispersi | Tre non identificati sono vivi speriamo siano italiani
Crans Montana, Tajani si rivolge alle famiglie dei feriti e dei dispersi, confermando che tre persone non identificate sono vive e si spera siano italiani. Sono in corso numerosi interrogatori per chiarire le responsabilità, mentre l'Italia mantiene un contatto continuo con le autorità svizzere per approfondire l’accaduto. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di fornire aggiornamenti e supporto alle famiglie coinvolte.
"Ci sono già state decine di interrogatori con l'obiettivo di accertare la responsabilità", ha spiegato, chiarendo che l'Italia rimane in contatto costantemente con le autorità elvetiche, al fine di comprendere cosa sia accaduto. La collaborazione tra i due Paesi è stata quindi definita come "molto positiva". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
