Strage di Crans-Montana la Cross a Pistoia ha gestito il trasferimento dei feriti italiani

La Cross, centrale remota operazioni soccorso sanitario di Pistoia, ha svolto un ruolo fondamentale nel trasferimento dei feriti italiani coinvolti nella strage di Crans-Montana, che ha causato al momento 47 vittime. In un contesto di emergenza, l’organizzazione ha coordinato l’assistenza e il trasferimento dei pazienti, contribuendo agli sforzi di soccorso e supporto internazionale.

Pistoia, 2 gennaio 2026 – Nella catena di aiuti sostegni verso chi è stato colpito dalla strage di Crans-Montana, (con un bilancio al momento di 47 morti) un ruolo importante è affidato alla Cross, la Centrale remota operazioni soccorso sanitario che ha sede a Pistoia. Crans-Montana, Tajani: l'Italia ha offerto massima disponibilità Intanto, sono stati tutti portati all'ospedale Niguarda di Milano i sette pazienti, feriti e ustionati a Crans-Montana, finora trasferiti dalla Cross della Protezione civile nazionale. Lo si apprende dalla stessa Cross che anche nella gestione di questa emergenza tiene in considerazione le disponibilità degli ospedali italiani per i ricoveri, come quelli dotati di reparti Grandi Ustioni.

Strage di Crans-Montana – La pm conferma: “Fuoco partito da alcune candele”, l’ambasciatore: “C’erano alte uscite ma ostruite dalle fiamme” - La procuratrice: 'Fuoco partito da candele scintillanti sullo champagne' che hanno innescato un flashover ... ilfattoquotidiano.it

Strage di Crans-Montana, sette feriti trasferiti in Italia - Sono sette, al momento, i feriti e ustionati italiani coinvolti nell’emergenza di Crans- toscanaoggi.it

Sky tg24. . Un incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato una strage con decine di morti e numerosi feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Diverse persone risultano disperse, tra cui alcuni cittadini italiani, mentre altri sono ricover - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, la Farnesina: «47 morti, sei italiani dispersi e 13 feriti». Media: «Nel locale anche dei 13enni, nessuno controllava l'età» | Il fuoco sul soffitto, il flashover: cos'è successo x.com

