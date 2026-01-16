Videogiochi l’Antitrust mette nel mirino Call of Duty | Rischio di pratiche scorrette e inganno per i giocatori

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie contro Activision Blizzard, focalizzandosi su pratiche commerciali nei giochi free to play come Call of Duty. L’indagine mira a verificare eventuali pratiche scorrette e rischi di inganno, con particolare attenzione alla tutela dei minori. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza sui giochi digitali e sulla protezione dei consumatori.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto una indagine in riferimento ai videogiochi mobile “Diablo Immortal” e “Call of Duty Mobile”, avviando due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard, società del gruppo Microsoft. I titoli, pur essendo presentati come free to play, ovvero gratuiti, offrono numerose possibilità di acquisto durante il gioco che, secondo l’Antitrust, potrebbero considerarsi pratiche commerciali ingannevoli, aggressive e lesive dei diritti dei consumatori. L’Autorità sottolinea come il settore dei videogiochi, soprattutto su mobile, sia particolarmente sensibile ai rischi di sviluppo di comportamenti compulsivi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: L’Antitrust mette nel mirino Call of Duty e Diablo Immortal: istruttoria sui contenuti a pagamento

Leggi anche: Maxi multa dell’Antitrust a Sky Italia per «pratiche commerciali scorrette». L’inganno sugli abbonamenti tv ora gli costa 4,2 milioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L’Antitrust mette nel mirino Call of Duty e Diablo Immortal | istruttoria sui contenuti a pagamento.

L’Antitrust mette nel mirino Call of Duty e Diablo Immortal: istruttoria sui contenuti a pagamento - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard (gruppo Microsoft) per i videogiochi "Diablo Immortal" e "Call of Duty Mobile” ... msn.com

Perché l’Antitrust mette nel mirino Call of Duty Mobile e Diablo Immortal - Secondo l’Autorità potrebbero verificarsi violazioni del Codice del consumo nell’ambito dei videogiochi Diablo Immortal e Call of Duty Mobile ... startupitalia.eu