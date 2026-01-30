Crans Montana e prevenzione Controlli a tappeto nei locali | Ma prima colpire gli abusivi

Dopo il dramma di Crans Montana, le autorità di Pisa annunciano un giro di vite sui controlli nei locali pubblici. La prefettura ha deciso di intensificare i controlli, con un focus particolare sugli abusivi. La decisione è stata presa ieri durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato anche rappresentanti delle associazioni di categoria. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio e garantire maggiore sicurezza nelle zone di intrattenimento, con un primo passo che prevede controlli più severi e frequenti.

Dopo il dramma di Crans Montana, si intensificheranno anche a Pisa i controlli nei locali. È quanto annunciato ieri dalla prefettura al termine di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato anche le associazioni di categoria e che segna l’avvio di una nuova fase di rafforzamento dei controlli nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento. Una notizia accolta con favore da Confcommercio, che ha ribadito la necessità di coniugare il rigore delle verifiche in materia di sicurezza con la sostenibilità economica delle imprese. "La sicurezza è un investimento, non un costo - osserva il direttore dell’associazione Federico Pieragnoli - ma richiede regole uniformi per tutti, senza zone d’ombra in cui prosperi l’abusivismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crans Montana e prevenzione. Controlli a tappeto nei locali: "Ma prima colpire gli abusivi" Approfondimenti su Crans Montana Prevenzione Controlli a tappeto a Roma nei locali Ater occupati di via Tofano, un arresto e sigilli agli allacci abusivi Nuovi controlli nei locali dopo Crans-Montana, anche con i vigili del fuoco e gli ispettori A seguito della tragedia di Crans-Montana, il Ministero dell’Interno ha emanato una direttiva rivolta ai prefetti italiani, introducendo nuovi controlli nei locali pubblici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crans Montana Prevenzione Argomenti discussi: Fipe anticipa il governo e sprona le aziende sulla prevenzione; Prevenzione incendi: il Ticino accelera dopo la tragedia di Crans-Montana; Stretta sulla sicurezza dopo Crans Montana; Vertice in Prefettura: dopo Crans-Montana anche in provincia di Varese più controlli e prevenzione nei locali pubblici. Decreto Crans-Montana, al PalaBarton via striscioni e cuscinetti per i tifosi della SirPERUGIA - È partita dal PalaBarton di Pian di Massiano, in occasione della sfida di Champions tra Sir Perugia e Guaguas Las Palmas, l’applicazione delle nuove disposizioni ... ilmessaggero.it Crans Montana e sicurezza nei locali e negli eventi: incontro in Prefettura con i sindaci della provinciaSi è svolto oggi, presso il Salone degli Specchi della Prefettura, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per l’esame congiunto della Direttiva del Ministero ... leccesette.it A quasi un mese dalla strage di Crans Montana è stata dimessa dall’ospedale di Cesena Eleonora Palmieri. La 29enne originaria di Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, nel Riminese, era rimasta ferita durante l’incendio divampato la notte di C - facebook.com facebook Crans-Montana, Eleonora Palmieri dimessa dal Centro ustionati di Cesena. “Percorso ancora lungo” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.