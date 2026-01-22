Crans-Montana Jessica Moretti in lacrime | Non sono scappata Il personale non sapeva gestire gli incendi

Jessica Moretti ha trascorso dieci ore di interrogatorio a Crans-Montana, senza ottenere chiarimenti sulle responsabilità dell’incendio. La donna ha affermato di non essere fuggita e ha sottolineato che il personale presente non era preparato a gestire l’emergenza. La vicenda resta al centro dell’attenzione, mentre le indagini continuano a cercare di fare luce su quanto accaduto.

Crans-Montana, Jessica Moretti: «Non sono scappata da Le Constellation. Sono uscita per chiamare i soccorsi»Jessica Moretti, proprietaria di Le Constellation a Crans-Montana, ha dichiarato di essere uscita dal locale per chiamare i soccorsi, smentendo di essere fuggita.

Crans-Montana, Jessica Moretti: «Non sono scappata. Ai ragazzi ho detto di tenere le bottiglie inclinate»Jessica Moretti, comproprietaria del locale Constellation a Crans-Montana, è stata ascoltata dalla procura dopo il lungo interrogatorio del marito Jacques Moretti.

Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: Il mio pensiero costante alle vittime

