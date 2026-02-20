Countdown per Artemis II test superati | a marzo si torna in orbita attorno alla Luna

La NASA ha superato tutti i test preparatori e si prepara a lanciare Artemis II a marzo. La missione, che vedrà astronauti a bordo, rappresenta il primo passo del nuovo programma lunare degli Stati Uniti. La squadra tecnica ha verificato ogni dettaglio del veicolo spaziale, pronto a volare intorno alla Luna. La data di partenza si avvicina e l’attesa cresce tra gli appassionati di esplorazione spaziale. Il conto alla rovescia è iniziato e si aspetta solo il via ufficiale.

La NASA ha completato con successo tutti i test preliminari e le prove generali in vista di Artemis II, la prima missione con equipaggio del nuovo programma lunare americano. Il lancio è atteso non prima del 6 marzo, anche se la data ufficiale non è stata ancora definita. Dopo il via libera finale, i quattro astronauti inizieranno il periodo di quarantena preventiva, una procedura standard per ridurre al minimo il rischio di malattie prima della partenza. L'equipaggio della missione. A bordo della capsula Orion voleranno quattro astronauti selezionati dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Canadese: Reid Wiseman.