Cossato | le guardie ambientali a scuola 10 anni di Piccoli

A Cossato, le guardie ambientali hanno iniziato un percorso nelle scuole per insegnare ai bambini come proteggere la natura. Da dieci anni, attraverso incontri e attività pratiche, coinvolgono gli studenti nel rispetto dell’ambiente e nella salvaguardia degli spazi pubblici. Questa iniziativa mira a formare cittadini più attenti e responsabili fin dalla giovane età. I bambini partecipano a uscite sul campo e a progetti di raccolta differenziata. L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni nel rispetto della natura e delle regole.

Cossato, un futuro di cittadini consapevoli: le guardie venatorie a scuola per educare alla tutela del territorio. Un’iniziativa didattica nella provincia di Biella ha le guardie provinciali incontrare gli studenti della scuola primaria di Cossato Parlamento, nell’ambito della Settimana dello Sport e di un progetto decennale volto a formare “Piccoli Cittadini Consapevoli”. L’incontro, avvenuto venerdì 20 febbraio 2026, ha mirato a sensibilizzare i bambini sull’importanza della tutela ambientale e del territorio, rafforzando la consapevolezza del ruolo delle istituzioni. Un progetto di plesso attivo da dieci anni.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Le guardie ambientali. Nuova intesa con la giunta. C’è l’accordo fino al 2028 Leggi anche: Rifiuti, guardie ambientali: “Attività inefficaci, il servizio venga revocato” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Le guardie ambientali. Nuova intesa con la giunta. C’è l’accordo fino al 2028Entra in una nuova fase la collaborazione tra il Comune e il Corpo guardie ambientali metropolitane. La Giunta ha infatti rinnovato per il triennio 2026-2028 la convenzione con l’associazione di ... ilrestodelcarlino.it Cercasi guardie ambientali: Servono forze frescheVarese, le sentinelleattive al momento sono venti con un’età media di 68 anni. Nel 2024 le Gev hanno elevato 75 verbali di accertamento di varia tipologia. Nuove Gev cercasi. Il Comune di Varese ... ilgiorno.it Leggi l'articolo - Cossato, firmato il comodato gratuito per la sede dei Vigili del Fuoco volontari di via Amendola - facebook.com facebook