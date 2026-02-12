Rifiuti guardie ambientali | Attività inefficaci il servizio venga revocato

Questa mattina a Brindisi si è riunita una commissione dedicata ai problemi dei rifiuti e delle guardie ambientali. La riunione è durata quasi due ore e ha visto la partecipazione di diversi funzionari, tra cui il comandante Orefice, il vicecomandante Guadalupi, l’ingegner Morciano e l’Assessore Antonucci. Durante l’incontro, si è discusso delle attività delle guardie ambientali, ritenute ormai inefficaci, e si è deciso di chiedere la revoca del servizio. La questione dei rifiuti resta calda in città,

La richiesta del presidente della commissione Ambiente, Roberto Quarta, a seguito dell'incontro con il comandante della Polizia Locale e con l'assessore Antonucci: "Spesi 32mila euro di denaro pubblico senza risultati" Si è svolta una commissione intensa, durata quasi due ore, alla presenza del comandante Orefice, del vicecomandante Guadalupi, dell'ingegner Morciano e dell'Assessore Antonucci. Non mi meravigliano affatto le dichiarazioni del Comandante Orefice e del Vicecomandante Guadalupi in merito alla valutazione del servizio svolto da Ekoclub da novembre ad oggi. È emersa con chiarezza l'inefficacia dell'attività posta in essere.

