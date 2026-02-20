Così il Giappone è diventato una potenza olimpica invernale

La neve scivola giù dall’iconica vetta del Monte Fuji. E come per incanto olimpico, ormai avvolge tutto il Giappone: mai così in alto nei Giochi invernali, mai così incisivo in zona medaglie. Basti pensare che prima dell’edizione disputata in casa a Nagano ’98, la rappresentativa di Tokyo aveva conquistato al massimo un oro per volta. Lì, complice il fattore campo – che come sempre in questi eventi incide – ne arrivarono cinque. Con 10 podi in totale. Per poi riprecipitare a uno soltanto a Torino 2006. Oggi, nel momento in cui scriviamo, quel record isolato di oltre un quarto di secolo fa è stato raggiunto e superato a Milano-Cortina 2026: stesso numero di ori, ma ben 24 podi.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Il rigore di Milinkovic-Savic del Napoli è diventato virale: ha calciato con una potenza inaudita

Leggi anche: “Italia-Giappone, così lontane, così vicine”. E la premier Takaichi posta una foto con la Meloni in stile “manga” (video)

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: GIAPPONE Dal ghiaccio dell’Hokkaido ai podi olimpici: così Tokyo ha coltivato i talenti del pattinaggio; È stato chiarito perché il terremoto in Giappone nel 2011 è stato così devastante: lo studio sulle cause; Che cos'è l'Omurice, l'amatissima omelette giapponese diventata un fenomeno globale; Big in Sint Truiden, cosa c'è dietro la squadra più giapponese d'Europa.

Così il Giappone è pronto a mettere la freccia destraLe elezioni anticipate di domenica 8 febbraio sembrano destinate a consolidare la maggioranza di Sanae Takaichi, premier che ha portato il Partito Liberale su posizioni sempre più conservatrici, ... tg24.sky.it

Ora sappiamo perché il terremoto del 2011 in Giappone è stato così devastante e mortaleDopo aver raccolto campioni dalla zona di faglia di T?hoku-oki, la cui rottura provocò il terremoto e maremoto del 2011 in Giappone, gli scienziati hanno ... fanpage.it

Quanta salsa di soia usi con il Sashimi Noi giapponesi ne mettiamo così, solo poche gocce. - facebook.com facebook