Così il Giappone è diventato una potenza olimpica invernale

Il Giappone si distingue come una potenza olimpica invernale grazie alle sue recenti performance. La neve copre le piste di Nagano e Sapporo, dove atleti giapponesi conquistano medaglie importanti. Questa crescita deriva da investimenti e allenamenti intensi, che hanno portato a risultati sorprendenti. La nazione si prepara ora alle prossime sfide, puntando a mantenere il suo ruolo di protagonista nelle competizioni invernali. La voglia di vincere spinge gli atleti a dare il massimo ogni volta.

La neve scivola giù dall’iconica vetta del Monte Fuji. E come per incanto olimpico, ormai avvolge tutto il Giappone: mai così in alto nei Giochi invernali, mai così incisivo in zona medaglie. Basti pensare che prima dell’edizione disputata in casa a Nagano ’98, la rappresentativa di Tokyo aveva conquistato al massimo un oro per volta. Lì, complice il fattore campo – che come sempre in questi eventi incide – ne arrivarono cinque. Con 10 podi in totale. Per poi riprecipitare a uno soltanto a Torino 2006. Oggi, nel momento in cui scriviamo, quel record isolato di oltre un quarto di secolo fa è stato raggiunto e superato a Milano-Cortina 2026: stesso numero di ori, ma ben 24 podi.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

