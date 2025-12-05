Il rigore di Milinkovic-Savic del Napoli è diventato virale | ha calciato con una potenza inaudita

Il penalty battuto dal portiere del Napoli è stato impressionante e ha fatto il giro del mondo. Ma il numero uno serbo non è nuovo a prodezze balistiche del genere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

