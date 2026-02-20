Così gli Usa controllano la sicurezza in Venezuela

Gli Stati Uniti hanno inviato un nuovo rappresentante in Venezuela, confermando la loro presenza costante nel paese. Questo gesto dimostra che Washington monitora attentamente le azioni del regime di Caracas. Il rappresentante americano si è subito incontrato con funzionari locali, portando con sé segnali di una politica di sorveglianza attiva. La visita, che si svolge in un momento di crescenti tensioni, rivela la volontà di Washington di mantenere un occhio vigile sulla situazione politica e sulla sicurezza nel paese.

Un nuovo rappresentante degli Stati Uniti è atterrato in Venezuela come dimostrazione della sorveglianza continua dell’amministrazione Trump sul regime venezuelano. Questa volta si tratta del generale Francis Donovan, comandante dello United States Southern Command. Il militare è arrivato a Caracas per incontrare il presidente ad interim, Delcy Rodriguez, e valutare il piano delle tre fasi del presidente americano dal punto di vista della sicurezza, come ha confermato l’ambasciata americana in Venezuela. La visita di Donovan avviene una settimana dopo quella del segretario per l’Energia statunitense, Chris Wright, che ha sottoscritto un accordo con Rodríguez per la riattivazione dell’industria petrolifera venezuelana.🔗 Leggi su Formiche.net

