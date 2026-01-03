Venezuela blitz coi caccia stealth | così gli Usa hanno sorpreso Caracas

Il 3 gennaio 2026, il Venezuela è stato coinvolto in un'operazione militare condotta dagli Stati Uniti, che ha coinvolto l’uso di caccia stealth. L’azione, che ha sorpreso Caracas, rappresenta un episodio di notevole rilevanza nella dinamica delle relazioni internazionali e delle tensioni nella regione. Di seguito, analizziamo i dettagli di questa operazione e le sue implicazioni.

Nella notte del 3 gennaio 2026, il Venezuela è stato teatro di un attacco militare statunitense su vasta scala, ben oltre una semplice azione dimostrativa. Fonti attendibili descrivono un'operazione che combina raid aerei stealth con l'impiego di forze speciali sul terreno, ricordando l'assalto a Panama nel 1990 ("Operation Just Cause"), che portò alla deposizione di Manuel Noriega, accusato anch'egli di legami con il narcotraffico.Il "first strike" aereo: difesa venezuelana "accecata"I video circolati online mostrano esplosioni secondarie di munizioni e missili, confermando che i primi obiettivi erano batterie antiaeree, radar, centri di comando e installazioni navali.

