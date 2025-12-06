pattinaggio artistico alysa liu vince le finali del grand prix sakamoto rimonta chiba crolla

La statunitense Alysa Liu ha vinto le Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico, imponendosi con il punteggio complessivo di 222.49 sul ghiaccio di Nagoya (Giappone). La Campionessa del Mondo aveva chiuso lo short program al secondo posto con un distacco di un punto e mezzo da Mone Chiba e oggi è riuscita a balzare al comando dopo un free skating solido sulle note di MacArthur Park Suite, venendo valutata con il parziale di 146.70 (75.86 per la parte tecnica e 70.84 per i components). La 20enne allenata da Massimo Scali e Phillip DiGuglielmo ha così messo le mani sul trofeo per la prima volta in carriera, dopo che in stagione era stata seconda alla Cup of China e prima a Skate America. 🔗 Leggi su Oasport.it

