Chi è Alysa Liu campionessa olimpica del pattinaggio di figura che ha portato perfezione gioia ed energia sul ghiaccio
Alysa Liu, giovane pattinatrice americana, ha conquistato l’oro olimpico nel singolo femminile grazie alla sua esibizione impeccabile. La sua performance ha entusiasmato il pubblico dell’Ice Skating Arena, dove il boato ha superato il punteggio ufficiale. Liu, che ha solo 16 anni, ha mostrato grande sicurezza e precisione in ogni movimento. La vittoria arriva dopo anni di duro allenamento e sacrifici nella sua carriera. La sua vittoria rappresenta un traguardo importante per il pattinaggio statunitense.
Aveva detto pochi giorni fa che non le interessava la medaglia, ma fare al meglio la sua prova. Ha pattinato con gioia Alysa Liu e con consapevolezza. Questo ha fatto la differenza. Era insieme leggera e potente. Sembrava felice di essere sul ghiaccio seguendo le note di Donna Summer. Assolutamente coinvolgente. E forse questo deriva un po' dalla sua storia. Nata attraverso la gestazione per altri, come i fratelli, ha cominciato a pattinare 5 anni. A 13 era campionessa nazionale, a 16 il ritiro. Troppe le rinunce fatte per il pattinaggio, voleva almeno un po' di adolescenza. A Elle US, riportato da Eurosport, ha spiegato: «Ho iniziato a pattinare all'età di 5 anni, quindi sono sul ghiaccio da circa 11 anni, e questi 11 anni sono stati pazzeschi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Amber Glenn e Alysa Liu: la sorellanza delle Blade Angels. Se la prima cade, l’altra è la colonna accanto a leiOltre le paillettes e i punteggi, le campionesse americane riscrivono le regole del pattinaggio: non più principesse solitarie, ma donne che scelgono la propria felicità e il sostegno reciproco prim ... quotidiano.net
Alysa Liu ritrova l'amore per il pattinaggio artistico (con l'oro) e riscrive il concetto di sportHa sorpreso il mondo intero, annunciando il ritiro dopo il suo debutto alle Olimpiadi di Pechino 2022, a soli 16 anni. Oggi torna e vince l'oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina nella gara a squadre di ... cosmopolitan.com
ALYSA LIU CON UN’ESIBIZIONE PERFETTA E SIMPATICISSIMA VINCE LA MEDAGLIA D’ORO PER GLI USA! Seconda e terza le due giapponesi. CHE BELLE SCENE! CHE TENERE! Anche Ilia Malinin in piedi per lei. Ps lei sembra un pokemon con quei ca facebook
Amber Glenn e Alysa Liu: la sorellanza delle Blade Angels. Se la prima cade, l’altra è la colonna accanto a lei quotidiano.net/luce/attualita… #AmberGlenn #AlysaLiu x.com