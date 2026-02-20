Chi è Alysa Liu campionessa olimpica del pattinaggio di figura che ha portato perfezione gioia ed energia sul ghiaccio

Alysa Liu, giovane pattinatrice americana, ha conquistato l’oro olimpico nel singolo femminile grazie alla sua esibizione impeccabile. La sua performance ha entusiasmato il pubblico dell’Ice Skating Arena, dove il boato ha superato il punteggio ufficiale. Liu, che ha solo 16 anni, ha mostrato grande sicurezza e precisione in ogni movimento. La vittoria arriva dopo anni di duro allenamento e sacrifici nella sua carriera. La sua vittoria rappresenta un traguardo importante per il pattinaggio statunitense.

Aveva detto pochi giorni fa che non le interessava la medaglia, ma fare al meglio la sua prova. Ha pattinato con gioia Alysa Liu e con consapevolezza. Questo ha fatto la differenza. Era insieme leggera e potente. Sembrava felice di essere sul ghiaccio seguendo le note di Donna Summer. Assolutamente coinvolgente. E forse questo deriva un po' dalla sua storia. Nata attraverso la gestazione per altri, come i fratelli, ha cominciato a pattinare 5 anni. A 13 era campionessa nazionale, a 16 il ritiro. Troppe le rinunce fatte per il pattinaggio, voleva almeno un po' di adolescenza. A Elle US, riportato da Eurosport, ha spiegato: «Ho iniziato a pattinare all'età di 5 anni, quindi sono sul ghiaccio da circa 11 anni, e questi 11 anni sono stati pazzeschi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

