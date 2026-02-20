Cos' è la Sla la malattia dell' attore di Grey' s Anatomy Eric Dane

Eric Dane, attore di Grey’s Anatomy, ha annunciato di essere affetto dalla SLA, una malattia neurodegenerativa che colpisce i nervi e i muscoli. La diagnosi è arrivata dopo alcuni mesi di difficoltà motorie e stanchezza persistente. L’attore ha deciso di condividere pubblicamente la sua condizione per sensibilizzare sull’importanza delle diagnosi precoci. La notizia ha suscitato grande attenzione sui social e tra i fan, che si sono mostrati vicini e solidali. Dane continua a impegnarsi nel suo percorso di cura e supporto.

Milano, 20 feb. (Adnkronos Salute) - Eric Dane era uno dei volti noti che aveva rotto il silenzio sulla sua malattia. La Sla, la più frequente delle malattie del motoneurone, è una patologia neurodegenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose responsabili del controllo dei muscoli volontari ed esordisce in modo subdolo, solitamente fra i 60 e i 75 anni. Per la star del medical drama 'Grey's Anatomy', morto a 53 anni, la diagnosi era però arrivata prima. Lo aveva rivelato al mondo ad aprile 2025. E a settembre dello stesso anno l'associazione Als Network aveva deciso di riconoscergli il premio 'Advocate of the Year' per il suo "straordinario impegno nel sensibilizzare" sulla malattia "e sostenere le persone affette da Sla", sfruttando "la sua visibilità pubblica" per amplificarne le voci e "promuovere la ricerca", bisognosa di risorse e finanziamenti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cos'è la Sla, la malattia dell'attore di Grey's Anatomy Eric Dane Leggi anche: Addio a Eric Dane, è morto l'attore di Grey's Anatomy e Euphoria che combatteva contro la Sla Leggi anche: È morto a 53 anni Eric Dane, attore di Grey's Anatomy ed Euphoria. Aveva la Sla Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Diritti, dignità e qualità della vita: AISLA in Senato per cure palliative adeguate nella SLA; Eric Dane, la diagnosi della Sla e il supporto dei colleghi di Grey's Anatomy: com'è morto il dottor Sloan; California State Sens. Roger Niello and Ben Allen Introduce Bipartisan Bill to Expand the California Neurodegenerative Disease Registry to Include Frontotemporal Degeneration Diagnoses - AFTD; Malata di Sla, le rubano la borsa dalla sedia a rotelle: Vergogna. Cos'è la SLA, la malattia che ha ucciso Eric DaneAGI – Con Eric Dane la Sla è stata implacabile. L’indimenticabile dottor Mark Sloan di Grey’s Anatomy, è morto precocemente dopo appena un anno dalla diagnosi di Sla, che presenta una sopravvivenza ch ... msn.com Che cos'è la Sla, la malattia che spegne il corpo ma lascia acceso il cervello. Hawking, Borgonovo e ora Eric DaneL'ultima vittima famosa della Sla è Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy è morto a 53 anni dopo una lunga e difficile convivenza con questa malattia che ha colpito anche altri Vip. I casi più famosi ... affaritaliani.it Spettacolo Fanpage. . Il mondo dello spettacolo dice addio al dottor Mark Sloane di Grey's Anatomy. Si è spento all'età di 53 anni, l'attore americano Eric Dane, star di Grey's Anatomy. Solo pochi mesi fa, ad aprile, aveva annunciato di essere malato di Sla e av - facebook.com facebook Eric Dane è scomparso a 53 anni dopo una battaglia contro la SLA. Dal successo in Grey’s Anatomy con il dottor Mark Sloan al ruolo intenso in Euphoria, la sua carriera. x.com