Milano cosa fare anche gratis nel weekend lungo 19-21 Dicembre | eventi musei e mercatini

Il weekend lungo dal 19 al 21 dicembre a Milano è un'occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia, tra eventi, musei aperti e mercatini caratteristici. Un tripudio di musica, arte e atmosfere immersive trasforma la città in un palcoscenico di emozioni e scoperte, offrendo anche tante proposte gratuite per vivere appieno il clima festivo e lasciarsi coinvolgere dalla magia di Natale.

Milano è entrata pienamente nell'atmosfera natalizia e, nel weekend lungo che precede la grande festa di Natale, si riempie di eventi che dal 19 al 21 dicembre offriranno una serie di appuntamenti nella quale si intrecciano musica, arte, esperienze immersive e mercatini. Tra grandi eventi serali, percorsi culturali e proposte gratuite, è l'ideale per chi resta a Milano e per tutti coloro che decidono di vivere questi giorni di festa nel capoluogo lombardi. Il ritorno di Bob Sinclar ai Magazzini Generali. Sabato 20 dicembre i Magazzini Generali ospitano Bob Sinclar, protagonista di una notte tutta da ballare a ridosso del Natale.

Eventi di Natale e del Solstizio d’inverno: cosa fare nel weekend del 19, 20 e 21 dicembre 2025 a Milano e in Lombardia - Ultimo fine settimana prima delle festività tra mercatini, piste di ghiaccio, cori gospel e spettacoli per tutta la famiglia ... ilgiorno.it

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 12 al 14 dicembre: tutti gli eventi - La magia del Natale promette un nuovo weekend all'insegna dell'emozione e del divertimento, con concerti, laboratori e mercatini imperdibili ... virgilio.it

