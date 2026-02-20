Arianna Fontana è caduta nella sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track. La campionessa italiana si è rialzata subito e ha continuato la gara, conquistando un posto in semifinale. Durante la corsa, ha subito un colpo al volto da parte della polacca Sellier, che ha causato una momentanea interruzione. La gara è ripresa dopo alcuni minuti, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso.

È stata interrotta (e poi ripresa) la sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track. Ed è stata interrotta per la caduta di tre atlete, tra cui Arianna Fontana. Gara fermata per soccorrere la Sellier, ma anche Arianna Fontana – caduta sul braccio destro – ricorre alle cure dei medici. La carambola è cominciata a causa della statunitense Santos-Griswold, che ha travolto la polacca Sellier (ferita in viso) e a sua volta ha colpito Arianna Fontana, davvero sfortunata. La gara è poi ripartita senza Santos – Griswold, che è stata squalificata perché ritenuta responsabile dell’accaduto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arianna Fontana cade nella sesta batteria, poi riparte e va in semifinale. Ferita al volto per la polacca Sellier: cosa è successo

Short track, la batteria dell’Italia nella semifinale della staffetta femminile. Torna Arianna FontanaArianna Fontana torna in pista per la staffetta femminile di short track, dopo aver saltato le ultime gare e portando con sé una grande esperienza.

Fontana e Sighel in semifinale nella staffetta short track. Paura Goggia, cade in combinata | Volo in curva: cosa è successo Dopo un volo in curva durante la combinata di sci alpino, Sofia Goggia finisce a terra e si fa molta paura.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.