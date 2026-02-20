Cosa è successo a Tommaso Giacomel? In testa dopo 2 poligoni poi rallentamento e ritiro Le novità

AGGIORNAMENTO ORE 15.40. La Fisi ha comunicato che Tommaso Giacomel ha accusato un leggero malore e ha preferito fermarsi lungo il percorso, venendo assistito dal medico della squadra. Ora sta meglio e si muove autonomamente, nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti. — Tommaso Giacomel stava disputando una spettacolare mass start, ultima gara del programma di biathlon maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurro aveva trovato lo zero al poligono nelle prime due serie al tiro, colpendo tutti i bersagli e trovandosi al comando della gara in uscita dalla seconda tornata a terra.🔗 Leggi su Oasport.it

In questo momento, conta solo che Tommaso GIACOMEL stia bene. Lo aspettiamo sul gradino più alto del podio nei prossimi appuntamenti del circuito di Coppa del Mondo. Non c'è altro da aggiungere. x.com

OLIMPIADI, LA DIRETTA: Nel Biathlon, Tommaso Giacomel, in testa nella mass start, si è ritirato a causa di un improvviso dolore al fianco che gli impediva di respirare al meglio