Cosa è successo a Tommaso Giacomel? In testa dopo 2 poligoni poi rallentamento e ritiro
Tommaso Giacomel ha perso terreno durante la mass start ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver iniziato in testa. L’azzurro, che aveva colpito tutti i bersagli nelle prime due serie, si è rallentato nel corso del terzo poligono, commettendo alcuni errori. Questa perdita di precisione ha fatto scivolare Giacomel in classifica, portandolo a rallentare e infine a ritirarsi dalla gara. Dopo aver dominato le prime fasi, il suo ritiro ha sorpreso gli spettatori e gli appassionati di biathlon.
Tommaso Giacomel stava disputando una spettacolare mass start, ultima gara del programma di biathlon maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurro aveva trovato lo zero al poligono nelle prime due serie al tiro, colpendo tutti i bersagli e trovandosi al comando della gara in uscita dalla seconda tornata a terra. Il nostro portacolori, reduce da risultati sottotono nelle tre precedenti gare individuali sulle nevi di Anterselva, conduceva il gruppetto con i norvegesi Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Christiansen e il francese Emilien Jacquelin. Nei successivi cinquecento metri sugli sci di fondo, però, Tommaso Giacomel è retrocesso fino al decimo posto al settimo chilometro, accusando un distacco di 34 secondi dagli avversari insieme a cui era uscito dal secondo poligono.🔗 Leggi su Oasport.it
OLIMPIADE MALEDETTA PER GIACOMEL Nella Mass Start ad Anterselva - l'ultima gara maschile - Tommaso Giacomel, in testa dopo due poligoni con doppio zero, salta completamente durante il tratto nel bosco ed è costretto a ritirarsi, probabilmente a ca - facebook.com facebook
