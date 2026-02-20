Cosa è successo a Tommaso Giacomel? In testa dopo 2 poligoni poi rallentamento e ritiro

Tommaso Giacomel stava disputando una spettacolare mass start, ultima gara del programma di biathlon maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurro aveva trovato lo zero al poligono nelle prime due serie al tiro, colpendo tutti i bersagli e trovandosi al comando della gara in uscita dalla seconda tornata a terra. Il nostro portacolori, reduce da risultati sottotono nelle tre precedenti gare individuali sulle nevi di Anterselva, conduceva il gruppetto con i norvegesi Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Christiansen e il francese Emilien Jacquelin. Nei successivi cinquecento metri sugli sci di fondo, però, Tommaso Giacomel è retrocesso fino al decimo posto al settimo chilometro, accusando un distacco di 34 secondi dagli avversari insieme a cui era uscito dal secondo poligono.🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: tutto aperto dopo 3 poligoni, Giacomel si gioca il podio

Leggi anche: Cosa é successo a Sinner contro Spizzirri: crampi ovunque, ritiro ad un passo, poi l’interruzione

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato: cosa è successo; Incendio del teatro Sannazaro: cosa è successo. Il rogo, la Cupola in fiamme. È giallo sulle cause; Cuore congelato e trapianto al bimbo a Napoli: ecco cosa è successo, le tappe della vicenda; Parigi, polizia spara all'Arco di Trionfo: cosa è successo.

Attivista ucciso a Lione, alta tensione tra Macron e Meloni: cosa è successoLa presidente del Consiglio ha espresso il suo cordoglio sui social per l'uccisione di Quentin Deranque. L’inquilino dell’Eliseo l’ha esortata a non commentare gli affari francesi. La replica della ... tg24.sky.it

Sei un cog***e, sei un bambino: cosa è successo tra Allegri e Fabregas in Milan-ComoTensione tra i due allenatori dopo che Fabregas ha trattenuto Saelemaekers. Volano parole grosse anche nel tunnel ... ilfattoquotidiano.it

OLIMPIADE MALEDETTA PER GIACOMEL Nella Mass Start ad Anterselva - l'ultima gara maschile - Tommaso Giacomel, in testa dopo due poligoni con doppio zero, salta completamente durante il tratto nel bosco ed è costretto a ritirarsi, probabilmente a ca - facebook.com facebook

TRIO AZZURRO AD ANTERSELVA Con la mass start si chiude il programma olimpico del biathlon maschile! Ultime emozioni a cinque cerchi per Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin! Gara dalle 14.15! Fateci sognare ragazzi! #Italia x.com