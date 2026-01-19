Australian Open 2026 | è stato costretto al ritiro cosa è successo

Durante il primo turno degli Australian Open 2026, Felix Auger-Aliassima, settima testa di serie, è stato costretto al ritiro nel match contro Nuno Borges. L’atleta, considerato uno dei favoriti del torneo, ha dovuto interrompere la partita a causa di problemi fisici. La sua uscita anticipata rappresenta una sorpresa in un contesto di alta competitività, lasciando spazio a nuovi pronostici e analisi sulla competizione.

Dopo un avvio in equilibrio con scambi di alto livello, il canadese ha accusato un problema a una gamba che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Di conseguenza Borges, numero 46 del ranking ATP, si è qualificato al secondo turno del primo Slam della stagione. L’incontro fra Auger-Aliassime e Borger si era aperto con un primo set favorevole al canadese che, con un tennis incisivo e aggressivo, era riuscito a imporsi 6-3 nella prima frazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Felix Auger-Aliassime si ritira agli Australian Open 2026! Cosa è successo contro Borges

