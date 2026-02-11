Referendum giustizia il nuovo sondaggio | Nessuno se lo aspettava!

Un nuovo sondaggio di Youtrend per Sky TG24 rivela che il prossimo referendum sulla riforma della giustizia potrebbe sorprendere molti. I numeri indicano che nessuno si aspettava un risultato così incerto, e ora si apre una sfida tra i sostenitori e gli avversari della riforma. La consultazione si avvicina e tutto può ancora cambiare.

Il prossimo referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si profila come una consultazione dal risultato non scontato, secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi. Il confronto tra Sì e No risulta molto equilibrato e, in base ai dati, l’elemento decisivo potrebbe essere la affluenza. Referendum sulla giustizia: i due scenari del sondaggio Youtrend. La rilevazione propone due ipotesi principali, legate al livello di partecipazione alle urne. Nel caso di una partecipazione più alta, il Sì risulterebbe in vantaggio con il 52,6%, mentre il No si attesterebbe al 47,4%. In questo scenario, l’ affluenza potenziale viene stimata al 58,5%, calcolata includendo chi dichiara di votare “sicuramente” o “probabilmente”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

