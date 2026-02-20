Cosa c' è dietro l' aumento del prezzo del diesel e dell' esplosione dei costi dell' auto

Il prezzo del diesel e i costi delle auto sono saliti a causa di aumenti dei prezzi delle materie prime e di decisioni internazionali sul petrolio. Nei primi due mesi del 2026, le tariffe del carburante sono cresciute notevolmente, colpendo anche i concessionari e i proprietari di veicoli. Questi cambiamenti hanno peggiorato la crisi del settore automobilistico, già alle prese con difficoltà di produzione e vendita. La situazione si fa sempre più complicata per automobilisti e aziende.