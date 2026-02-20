Cosa c' è dietro l' aumento del prezzo del diesel e dell' esplosione dei costi dell' auto
Il prezzo del diesel e i costi delle auto sono saliti a causa di aumenti dei prezzi delle materie prime e di decisioni internazionali sul petrolio. Nei primi due mesi del 2026, le tariffe del carburante sono cresciute notevolmente, colpendo anche i concessionari e i proprietari di veicoli. Questi cambiamenti hanno peggiorato la crisi del settore automobilistico, già alle prese con difficoltà di produzione e vendita. La situazione si fa sempre più complicata per automobilisti e aziende.
I primi mesi due mesi del 2026 si sono distinti per le molte novità che hanno determinato un peggioramento delle condizioni generali del settore automobilistico, già afflitto da grossi problemi. Diminuzione della domanda di acquisto di automobili nuove, aumento del prezzo di listino dei veicoli.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
