Nel 2025 il prezzo medio dell’assicurazione auto in Italia si ferma a quasi 470 euro, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente. In Toscana, invece, si va oltre i 508 euro, segnando un incremento dell’1%. Arezzo, a fine gennaio 2026, conferma come il rincaro si sia attenuato rispetto agli anni passati, ma i costi restano comunque alti.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Nel 2025 l’incremento annuo del prezzo dell’RC Auto in Italia ha registrato un netto rallentamento rispetto ai due anni precedenti, pur restando su livelli ancora elevati. Secondo l’analisi di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, il premio medio annuale ha toccato i 469,86 €, per un aumento rispetto al 2024 del +2,7%. L’andamento nel corso del 2025 è stato discontinuo, con un aumento del premio RC Auto quasi costante da gennaio (440 € in media) a giugno (466 €) e un’accelerazione tra giugno e luglio, quando ha toccato il valore massimo di 493 €. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel 2025 in Italia il prezzo medio per l’rc auto tocca i 469,86 €. In Toscana prezzo medio di 508,10 €, aumento del +1%

