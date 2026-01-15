Juventus ufficiale il rinnovo di Mazur fino al 2029

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Patryk Mazur, che sarà legato al club fino al 30 giugno 2029. Il giovane talento, cresciuto nel settore giovanile e recentemente protagonista tra Primavera e Juventus Next Gen, prosegue il suo percorso di sviluppo all’interno delle strutture bianconere. Questa scelta conferma l’interesse della società nel valorizzare i propri giovani e nel costruire un futuro solido.

La Juventus blinda uno dei talenti più interessanti del proprio vivaio. Patryk Mazur ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2029, proseguendo il percorso di crescita iniziato nel 2023 nel settore giovanile e accelerato negli ultimi mesi tra Primavera e Juventus Next Gen. Il centrocampista classe 2007 si è messo in evidenza in stagione con la squadra guidata da Simone Padoin, collezionando presenze in campionato e in UEFA Youth League, dove ha anche trovato il gol contro lo Sporting CP. Il salto in Next Gen ha confermato la fiducia del club: nove presenze complessive tra Serie C e Coppa Italia di categoria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, ufficiale il rinnovo di Mazur fino al 2029 Leggi anche: Juve Primavera, ufficiale il rinnovo di Bamballi: il terzino ha prolungato con i bianconeri fino al 2029. L’annuncio e tutti i dettagli – FOTO Leggi anche: Mercato Juventus, il calciatore blindato dal proprio club: pronto un rinnovo fino al 2029. Ecco di chi si tratta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Juventus blinda Mazur: rinnovo fino al 2029 - Patryk Mazur rinnova il suo contratto con la Juventus e prosegue il suo percorso di crescita in bianconero, iniziato nel 2023 nel settore giovanile e proseguito in questi ultimi mesi anche in ... tuttojuve.com

#Danilo ha parlato sul sito ufficiale della #Juventus, citando i leader della squadra attuale Il difensore indica in #Locatelli e #Gatti i veri punti di riferimento dello spogliatoio, che incarnano perfettamente i valori storici del club La soddisfazione più gra facebook

. @V_Entella , ufficiale l'arrivo di Riccardo Turicchia dalla Juventus Next Gen x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.