Vigilante Pietro Zantonini morto dopo malore improvviso a -12° in cantiere Olimpiadi durante turno notturno accusate difficoltà respiratorie

Vigilante Pietro Zantonini è deceduto a causa di un malore improvviso durante il turno notturno in un cantiere Olimpiadi, a temperature di -12°C. Zantonini, impiegato da una ditta di vigilanza privata, ha accusato difficoltà respiratorie e ha perso la vita sul posto. L’incidente solleva questioni sulla sicurezza e le condizioni di lavoro in ambienti estremi.

Zantonini, morto a causa di un malore improvviso, lavorava per una ditta esterna impegnata nella vigilanza privata. Operava di notte, in un gabbiotto riscaldato da una stufetta elettrica, e ogni due ore doveva effettuare un giro di controllo, documentandolo con un video

