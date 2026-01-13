Vigilante morto nel cantiere olimpico | indagato il titolare dell’azienda E la Usl avvia verifiche sui soccorsi

La procura di Belluno ha notificato un avviso di garanzia al titolare della Ss Security&Bodyguard, coinvolta nell’incidente che ha causato la morte di un vigilante nel cantiere delle Olimpiadi Milano Cortina. Contestualmente, l’USL ha avviato verifiche sui soccorsi prestati. In attesa dell’autopsia sul corpo di Pietro Zantonini, si proseguono le indagini per chiarire le responsabilità e le circostanze dell’accaduto.

In previsione dell' autopsia sul corpo del vigilante morto in un cantiere delle Olimpiadi Milano Cortina, la procura di Belluno ha notificato un avviso di garanzia al legale rappresentante della Ss Security&Bodyguard, l'azienda milanese per cui lavorava Pietro Zantonini, 55 anni, di Brindisi. Un atto che consente all'imprenditore di assistere con un proprio medico legale all'esame autoptico – previsto per mercoledì 14 gennaio – che è stato affidato al dottor Andrea Porzionato. Allo stesso modo, la famiglia di Zantonini, che si è rivolta all'avvocato Francesco Dragone di Lecce, potrà incaricare un proprio esperto di seguire l'esame che deve accertare le cause che hanno portato alla morte del vigilante, impegnato in un turno notturno, in condizioni di freddo estremo, nel palaghiaccio ristrutturato del centro ampezzano.

