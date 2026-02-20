Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump |  Non può imporli Il tycoon | Sentenza deludente influenzata da potenze straniere

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi imposti dall'amministrazione Trump sono illegittimi, con una decisione unanime di sei giudici contro tre. La sentenza arriva dopo un ricorso presentato da aziende e associazioni commerciali che contestavano le tariffe doganali. La decisione ha effetti immediati sulle tariffe applicate, creando incertezza tra i commercianti. Trump ha commentato la sentenza definendola deludente e accusando influenze straniere. La questione rimane aperta per le future decisioni sul commercio internazionale.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali. La sentenza ha avuto 6 voti a favore e 3 contrari. Trump ha utilizzato i dazi - ovvero le tasse sui beni importati - comestrumento chiave di politica economica ed estera. Secondo quanto previsto da Trump, i dazi avrebbero dovuto generare, nel prossimo decennio, migliaia di miliardi di dollari in entrate per gli Stati Uniti. Sebbene l'amministrazione Trump non fornisca dati sulla riscossione dal 14 dicembre, gli economisti del Penn-Wharton Budget Model hanno stimato venerdì che l'importo raccolto tramite i dazi basati sull'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ammontasse a oltre 175 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

