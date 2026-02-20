La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump | Non può imporli La replica | Deludente provo vergogna per alcuni giudici

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dall’amministrazione Trump, ritenendoli illegittimi. La decisione ha seguito un voto di sei giudici favorevoli e tre contrari, lasciando senza effetto le tariffe sui prodotti importati. Trump aveva giustificato i dazi come misura di protezione economica, ma la sentenza ha evidenziato che il governo non aveva rispettato le procedure previste. La reazione ufficiale ha definito la decisione “deludente” e ha espresso disappunto per alcuni giudici.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali. La sentenza ha avuto 6 voti a favore e 3 contrari. Trump ha utilizzato i dazi - ovvero le tasse sui beni importati - comestrumento chiave di politica economica ed estera. Secondo quanto previsto da Trump, i dazi avrebbero dovuto generare, nel prossimo decennio, migliaia di miliardi di dollari in entrate per gli Stati Uniti. Sebbene l'amministrazione Trump non fornisca dati sulla riscossione dal 14 dicembre, gli economisti del Penn-Wharton Budget Model hanno stimato venerdì che l'importo raccolto tramite i dazi basati sull'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ammontasse a oltre 175 miliardi di dollari.