Corte Suprema | stop ai dazi presidenziali svolta per il commercio

La Corte Suprema ha deciso di limitare il potere del presidente di imporre dazi sulle importazioni, causando un cambiamento importante nel commercio americano. La sentenza ha annullato alcune tariffe che erano state introdotte durante l’amministrazione precedente, influenzando le relazioni commerciali con diversi paesi. La decisione riguarda anche le politiche di protezionismo adottate in passato, che ora devono essere riviste. La misura potrebbe aprire nuovi scenari per il settore industriale e le aziende italiane esportatrici.

La Corte Suprema limita il potere tariffario presidenziale: una svolta per il commercio globale. Washington – Una sentenza storica della Corte Suprema degli Stati Uniti ha ridimensionato significativamente il potere dell'esecutivo in materia di commercio internazionale, invalidando i dazi imposti dall'amministrazione Trump. La decisione, presa a maggioranza di sei giudici contro tre, stabilisce che la prerogativa di imporre tariffe doganali spetta esclusivamente al Congresso, riaffermando un principio fondamentale del sistema costituzionale americano e aprendo un nuovo scenario per le future politiche commerciali degli Stati Uniti.