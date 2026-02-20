Dazi USA | Corte Suprema ridimensiona poteri presidenziali torna

La Corte Suprema frena i poteri tariffari di Washington: il Congresso riacquista il controllo sul commercio. Washington, 20 febbraio 2026 – Una sentenza storica della Corte Suprema degli Stati Uniti limita significativamente la capacità dell’esecutivo di imporre dazi doganali, stabilendo che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 non può essere utilizzata per giustificare misure tariffarie che alterano la politica commerciale del paese. La decisione, sostenuta da sei giudici contro tre, riafferma il ruolo del Congresso nella regolamentazione del commercio e apre un nuovo fronte nella battaglia per la separazione dei poteri.🔗 Leggi su Ameve.eu

