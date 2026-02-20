Dazi USA | Corte Suprema ridimensiona poteri presidenziali torna

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte Suprema ha deciso di limitare i poteri del Presidente in materia di dazi, riducendo la possibilità di imporre tariffe senza l’approvazione del Congresso. La sentenza deriva da un ricorso presentato da aziende e stati che contestavano le misure unilaterali adottate dall’amministrazione. Con questa decisione, il Parlamento riprende il ruolo di decisione principale sulle questioni commerciali. La sentenza incide sulle future politiche commerciali degli Stati Uniti.

La Corte Suprema frena i poteri tariffari di Washington: il Congresso riacquista il controllo sul commercio. Washington, 20 febbraio 2026 – Una sentenza storica della Corte Suprema degli Stati Uniti limita significativamente la capacità dell’esecutivo di imporre dazi doganali, stabilendo che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977 non può essere utilizzata per giustificare misure tariffarie che alterano la politica commerciale del paese. La decisione, sostenuta da sei giudici contro tre, riafferma il ruolo del Congresso nella regolamentazione del commercio e apre un nuovo fronte nella battaglia per la separazione dei poteri.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Leggi anche: Usa, Corte Suprema boccia i dazi di Trump

Leggi anche: La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump

ALLERTA: La Corte Suprema FRENA Sui Dazi Di Trump.

Video ALLERTA: La Corte Suprema FRENA Sui Dazi Di Trump.
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trump in Georgia tra acciaio, dazi e pressioni sulla Corte Suprema; Dazi Usa, domani si decide? - EFA News; Usa, schiaffo della Camera a Trump: stop ai dazi per il Canada. Sei repubblicani votano con i dem; La Corte Suprema fissa il 20 febbraio per il parere sui dazi di Trump - Investing.com.

dazi usa corte supremaUsa, la Corte Suprema boccia i dazi di TrumpLa Corte Suprema Usa ha stabilito che il presidente Trump ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi ai partner commerciali degli ... lapresse.it

dazi usa corte supremaDazi Usa, Trump: «Sentenza della Corte Suprema vergognosa, ma ho un piano B»La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di dichiarare illegali i dazi imposti dall’amministrazione Trump scuote Washington e apre un nuovo fronte politico ed economico. ilmessaggero.it