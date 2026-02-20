Corte Suprema boccia i dazi di Trump

La Corte Suprema ha respinto i dazi imposti dall’ex presidente Trump, con una votazione di sei contro tre. La decisione arriva dopo che i giudici hanno stabilito che i dazi non possono essere imposti utilizzando il International Emergency Powers Act, come aveva fatto Trump per le tariffe nel giorno della Liberazione. La sentenza mette fine a un tentativo di imporre tariffe attraverso strumenti eccezionali. La questione resta al centro di molte discussioni politiche e legali.

