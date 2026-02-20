Usa Corte Suprema boccia i dazi di Trump

La Corte Suprema ha respinto la mossa del governo di imporre dazi globali, ritenendo che questa azione abbia infranto le leggi federali. La decisione arriva dopo che le autorità avevano adottato misure senza consultare i partner internazionali o rispettare le procedure previste. Questa sentenza blocca temporaneamente le tariffe che avevano colpito numerosi settori industriali. La vicenda ha acceso il dibattito sulle regole di imposizione delle tariffe commerciali negli Stati Uniti.

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump ha violato la legge federale imponendo in modo unilaterale dazi globali. E' quanto ha stabilito l'attesissima sentenza della Corte Suprema che è passata con i voti favorevoli di sei giudici supremi e quelli contrari di tre. A votare contro sono stati i conservatori Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

