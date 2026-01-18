Corsi gratuiti di autodifesa per le donne | l' iniziativa di un' azienda napoletana

Ag Communication Group, azienda napoletana, promuove corsi gratuiti di autodifesa per le donne delle proprie sedi. L’iniziativa mira a fornire strumenti utili per affrontare con maggiore sicurezza le sfide quotidiane, soprattutto nelle ore serali. Con questa iniziativa, l’azienda si impegna a sostenere la tutela e il benessere delle proprie collaboratrici, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole.

