Corsi gratuiti di autodifesa per le donne | l' iniziativa di un' azienda napoletana
Ag Communication Group, azienda napoletana, promuove corsi gratuiti di autodifesa per le donne delle proprie sedi. L’iniziativa mira a fornire strumenti utili per affrontare con maggiore sicurezza le sfide quotidiane, soprattutto nelle ore serali. Con questa iniziativa, l’azienda si impegna a sostenere la tutela e il benessere delle proprie collaboratrici, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole.
Uscire dal lavoro la sera tra mille pericoli e nessuna tutela. Molte donne lavoratrici provano questa sensazione e per tale ragione Ag communication group ha deciso di offrire a tutte le collaboratrici della propria azienda corsi gratuiti di autodifesa all’interno delle stesse sedi di lavoro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
