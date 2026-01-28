A Subbiano al via il corso gratuito di autodifesa per le donne
Questa mattina a Subbiano si prepara il via al corso gratuito di autodifesa dedicato alle donne. L’iniziativa nasce da un progetto comune tra l’Amministrazione comunale e la Misericordia, e partirà giovedì 29 gennaio. La presentazione si è tenuta il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.
Arezzo, 28 gennaio 2026 – Giovedì 29 gennaio a Subbiano prenderà avvio u n corso dedicato all’autodifesa personale nato da un progetto che ha visto insieme l’Amministrazione Comunale e la Misericordia di Subbiano e presentato il 25 novembre scorso in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Ilaria Mattesini, Sindaco di Subbiano: “Un progetto che è stato voluto dall'Amministrazione, in particolar modo all'Assessore del Pari Opportunità, Laura Moneti, per aiutare le donna a mettersi in sicurezza in situazioni di pericolo. La violenza sulle donne è un tema assolutamente attuale e purtroppo sempre più frequentemente ne sentiamo notizia ai telegiornali nazionali, ma anche nel nostro Comune ci sono stati episodi importanti che hanno chiaramente coinvolto anche i servizi sociali del comune, per cui la conoscenza di questi episodi ci ha allarmato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
