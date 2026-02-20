Corso di autodifesa personale gratuito per le donne del Municipio II | aperte le iscrizioni

Il Municipio II ha avviato le iscrizioni per un corso di autodifesa gratuito dedicato alle donne del quartiere, per affrontare meglio eventuali situazioni di rischio. Il progetto nasce dalla crescente preoccupazione per la sicurezza femminile e mira a rafforzare la fiducia delle partecipanti. Le lezioni si terranno presso una palestra locale e saranno condotte da istruttori qualificati. Possono iscriversi donne tra i 20 e i 50 anni residenti nel municipio e con un reddito ISEE non superiore a 20mila euro. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

L'attività sarà svolta due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 19 alle 20 presso l'impianto sportivo Palacarrassi. Il corso, destinato ad un massimo di 20 persone, sarà gestito da un istruttore esperto e abilitato, designato dalla A.S.D. Sporting Bari, che ha proposto l'iniziativa. Le residenti interessate potranno compilare e firmare il modulo allegato a questo link, da trasmettere al seguente indirizzo email: [email protected]. Le istanze potranno essere trasmesse fino alle ore 12 del giorno 25 febbraio 2026. Si precisa che restano valide le istanze già presentate ad esito del precedente avviso: le candidate saranno contattate al fine di confermare la loro partecipazione al corso.