L' ippodromo si ferma | corse da settembre

L’ippodromo delle Capannelle resterà chiuso fino a settembre, perché le corse sono state sospese. Durante una riunione a Roma, sindacati, associazioni di trotto e galoppo e funzionari comunali hanno deciso di fermare le gare per riorganizzare le attività. Un rappresentante ha confermato che le corse riprenderanno solo alla fine dell’estate.

Niente gare fino a settembre all' ippodromo delle Capannelle. È quanto emerso durante la riunione di ieri sera in Campidoglio a cui hanno partecipato i sindacati di categoria, associazioni di trotto e galoppo e i rappresentanti di Roma Capitale. Una doccia fredda per l'ippica romana, già provata da mesi di incertezze sulla gestione dell'impianto di via Appia Nuova. Dopo la mancata firma del contratto da parte della società abruzzese Marsicana srl, che a gennaio si era aggiudicata la concessione annuale, e la successiva proposta «last minute» del Comune al ministero dell'Agricoltura di affidare la gestione alla partecipata Zètema, emergono ora le prime certezze sul futuro delle corse.