Coppa Italia basket 2025 26 | Bologna batte Napoli e raggiunge Tortona in semifinale

Bologna ha vinto contro Napoli nella Coppa Italia basket 202526 a causa di un’ottima difesa e di un attacco efficace. La partita si è conclusa con un punteggio di 83-73, permettendo alla squadra di raggiungere le semifinali. La vittoria di Bologna si è concretizzata nel quarto periodo, quando hanno aumentato le distanze. Con questo risultato, Bologna si unisce a Tortona nella corsa al titolo, mentre Napoli esce dalla competizione. La semifinale si avrà tra queste due formazioni nelle prossime settimane.

Si è completato il quadro delle semifinali della Coppa Italia basket 202526. A Milano e Brescia si aggiungono Bologna e Tortona, grazie ai successi rispettivamente su Napoli(83-73) e Venezia(87-95). COPPA ITALIA BASKET 202526: VENEZIA-TORTONA 87-95 I lagunari partono subito forte e con Tessitori realizza l’8-2 in apertura. Derthona reagisce all’istante grazie alla giocata di Vital ma Valentine è in giornata e piazza la tripla del momentaneo +6. Venezia continua ad attaccare e con la magia di Cole arriva sul +10. Gornham da una scossa ai piemontesi e con Baldasso riporta Tortona a contatto. Sempre Baldasso apre la seconda frazione ma Wheatle e Cole piazzano un parziale veneziano. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

