Basket la Virtus Bologna piega la resistenza di Napoli e raggiunge Tortona in semifinale di Coppa Italia

La Virtus Bologna ha vinto contro Napoli nel quarto di finale di Coppa Italia di basket 2026, causando la loro eliminazione. Dopo aver combattuto per 40 minuti, le V-nere sono riuscite a prevalere con un punteggio di 83-73. La squadra di Bologna ha mostrato una forte determinazione nella ripresa, aumentando intensità e concentrazione. Napoli ha tentato di reagire, ma la Virtus ha mantenuto il vantaggio fino alla sirena finale. La vittoria permette alla Virtus di accedere alle semifinali, dove affronterà Tortona.

La Virtus Bologna lotta per 40? ma riesce a piegare la resistenza della Guerri Napoli nei quarti di finale della Coppa Italia di basket 2026! Le V-nere vincono per 83-73 soprattutto grazie ad una ripresa di grande sostanza, quando i campioni d'Italia hanno alzato il livello senza più concedere possibilità di rientrare ai partenopei. Ora per gli uomini di coach Dusko Ivanovic la sfida in semifinale contro la Bertram Derthona Tortona che ha battuto l'Umana Reyer Venezia nell'altro quarto di finale disputato quest'oggi. Carsen Edwards decisivo con i suoi 24 punti, con 16 punti di Derrick Alston Jr.