La Lazio ha passato il turno di Coppa Italia battendo il Bologna ai rigori. Dopo la parità 1-1 nei tempi regolamentari, i biancocelesti hanno avuto la meglio ai rigori, vincendo 4-1. Ora si preparano per la semifinale, dove affronteranno l’Atalanta.

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia: la squadra di Sarri vince 4-1 dopo i calci di rigori contro il Bologna al Dall’Ara. Ora affronterà l’Atalanta di Palladino in semifinale. Dall’altra parte invece si sfideranno Como e Inter. Gara molto equilibrata sbloccata alla mezz’ora del primo da un colpo di testa di Santiago Castro. I biancocelesti trovano il pareggio ad inizio di riprese con Tijjani Noslin, subentrato all’infortunato Pedro. Il finale ai calci di rigore è l’esito più scontato dopo una ripresa a bassi ritmi da parte di entrambe le squadre. Decisivi gli errori di Ferguson e Orsolini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coppa Italia, la Lazio batte il Bologna ai rigori e raggiunge l’Atalanta in semifinale

Approfondimenti su Coppa Italia

La Lazio ha battuto il Bologna ai rigori e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia.

Questa notte il Bologna viene eliminato ai rigori dalla Lazio nella sfida di Coppa Italia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Coppa Italia

Argomenti discussi: Coppa Italia: Bologna ko ai rigori, la Lazio in semifinale; Coppa Italia, la Lazio in semifinale: ai quarti battuto il Bologna ai calci di rigore; Diretta Bologna-Lazio oggi, Coppa Italia. Risultato live; Coppa Italia: Lazio in semifinale, Bologna ko ai rigori.

Coppa Italia, la Lazio batte il Bologna ai rigori e raggiunge l’Atalanta in semifinaleLa squadra di Sarri esce vincente dopo i calci di rigore dopo i tempi regolamentari terminati sull’1-1 con le reti di Castro e Noslin. Decisivi gli errori di Ferguson e Orsolini ... ilgiornale.it

Coppa Italia: la Lazio batte il Bologna ai rigori e guadagna la semifinale con l'AtalantaTempi regolamentari chiusi sull'1-1: a Castro risponde Noslin. Provedel para su Ferguson, poi Orsolini sbaglia. A segno Nuno Tavares, Dia, Marusic e Taylor ... rainews.it

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia. Un grande traguardo soprattutto per lui. Per tutto quello che sta facendo in questa stagione. Il blocco del mercato estivo. Le cessioni di Castellanos e Guendouzi a gennaio. Gli infortuni di giocatori importanti, in primis - facebook.com facebook

FT | 2-5 Siamo in semifinale di Coppa Italia #BolognaLazio #AvantiLazio x.com