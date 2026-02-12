Coppa Italia la Lazio batte il Bologna ai rigori e raggiunge l’Atalanta in semifinale

La Lazio ha passato il turno di Coppa Italia battendo il Bologna ai rigori. Dopo la parità 1-1 nei tempi regolamentari, i biancocelesti hanno avuto la meglio ai rigori, vincendo 4-1. Ora si preparano per la semifinale, dove affronteranno l’Atalanta.

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia: la squadra di Sarri vince 4-1 dopo i calci di rigori contro il Bologna al Dall’Ara. Ora affronterà l’Atalanta di Palladino in semifinale. Dall’altra parte invece si sfideranno Como e Inter. Gara molto equilibrata sbloccata alla mezz’ora del primo da un colpo di testa di Santiago Castro. I biancocelesti trovano il pareggio ad inizio di riprese con Tijjani Noslin, subentrato all’infortunato Pedro. Il finale ai calci di rigore è l’esito più scontato dopo una ripresa a bassi ritmi da parte di entrambe le squadre. Decisivi gli errori di Ferguson e Orsolini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

