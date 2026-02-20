Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2026 | tre medaglie azzurre nel fioretto

Durante la prima giornata di Coppa del Mondo Paralimpica a Pisa 2026, l’Italia ha conquistato tre medaglie nel fioretto. Michele Massa ha ottenuto l’argento nel fioretto B, mentre Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi hanno guadagnato due bronzi nel fioretto maschile A. Le vittorie sono arrivate grazie a prestazioni solide e determinazione degli atleti italiani. La competizione si svolge nel cuore della città, attirando appassionati e appassionate da tutta Europa. La giornata si è conclusa con soddisfazione per la squadra azzurra.

Argento per Michele Massa nel fioretto B e doppio bronzo nel maschile A con Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi: l'Italia chiude la prima giornata con un tris prezioso. Un argento e due bronzi per l'Italia, tutti in punta di fioretto, nella prima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026. È di tre medaglie il bottino azzurro nel giovedì che ha aperto la tappa italiana del circuito iridato di scherma in carrozzina. Secondo gradino del podio per Michele Massa tra i fiorettisti della categoria B, mentre si dividono il terzo posto Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi nel fioretto maschile A.